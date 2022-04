POL-WAF: Kreis Warendorf-Ahlen. Großeinsatz endet mit vorläufiger Festnahme

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstag (09.04.2022, 00.45 Uhr) einen 16-Jährigen in Warendorf angegriffen und ihn verletzt. Der junge Warendorfer war mit Freunden an der Dr. Rau-Allee unterwegs, als ihnen drei Unbekannte entgegen kamen. Einer der Unbekannten soll den 16-Jährigen so geschlagen haben, dass dieser auf den Boden stürzte und erst wenig später das Bewusstsein wieder erlangte. Der Tatverdächtige ...

