Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Randalierer leistet Widerstand

Warendorf (ots)

Zeugen riefen am Montag (11.04.2022, 16.45 Uhr) die Polizei, weil ein Mann in einem Lokal an der Bahnhofstraße in Oelde randalieren und Möbel durch die Gegend schmeißen würde.

Auch in einem weiteren Laden Ladengeschäft randalierte der Mann und weigerte sich das Geschäft zu verlassen.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, beleidigte der 34-jährige Oelder die Beamten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten, brachten sie ihn ins Gewahrsam. Der 34-Jährige wehrte sich massiv gegen die Maßnahmen, trat mehrfach um sich und gezielt gegen die Polizisten und beleidigte sie.

Verletzt wurde niemand.

