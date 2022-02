Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.02.2022.

Salzgitter (ots)

Täter erbeuteten hochwertigen Honig.

Salzgitter, Bad, Bohlweg, 17.02.2022, 16:00-16:30 Uhr.

Ein unbekanntes Täterpaar erbeutete unter Ablenkung einer Angestellten ca. 12 Gläser Honig. Nachdem die Täterin die Verkäuferin abgelenkt hatte, nahm der Mittäter den Honig aus dem Regal. Nähere Angaben zur Tat sowie eine Täterbeschreibung sind Bestandteil der Ermittlungen. Auffällig an der Tat ist der Wert der Beute, der mit ca. 1.300 Euro angegeben wird. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 zu richten.

Täter entwendeten eine größere Menge an Dieselkraftstoff.

Salzgitter, Lesse, L 619, 18.02.2022, 12:00 Uhr-21.02.2022,07:00 Uhr.

Die Täter entwendeten bei mehreren abgestellten Baumaschinen ca. 1000 Liter Dieselkraftstoff und verursachten hierbei einen Schaden von mindestens 1.500 Euro. Auf Grund der hohen Literzahl des Diebesguten geht die Polizei davon aus, dass zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt wurde. Zeugen, denen im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in ein Corona-Testzentrum.

Salzgitter, Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße, 19.02.2022, 18:00 Uhr-21.02.2022, 09:00 Uhr.

Die Täter hatten versucht, die Zugangstür des Containers aufzuhebeln. Ein Eindringen gelang jedoch nicht. Durch die Gewaltanwendung entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05341/18970 bei den Beamten der Polizei in Salzgitter zu melden.

Sachbeschädigung an einem Pkw verursachte hohen Sachschaden.

Salzgitter, Lebenstedt, Wildkamp, 21.02.2022, 02:00-08:00 Uhr.

Unbekannte Täter zerkratzen an einem vor einer Garage abgestellten hochwertigen schwarzen Pkw Mercedes die rechte Fahrzeugseite und verursachten hierdurch einen Schaden von ca. 15.000 Euro. Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/18970 zu melden.

