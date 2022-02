Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Wahrkamp

Einbrecher hebeln Fenster auf - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten Einbrecher am Montagabend(7.2.)in ein Wohnhaus am Wahrkamp. Zuvor hatten die Unbekannten versucht eine Terrassentür aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie die beiden Wohnungen. Angaben zum Diebesgut konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht gemacht werden. Die Tatzeit liegt zwischen 20.30 - 21.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

