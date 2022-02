Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, August-Schlüter-Straße/ Autos zerkratzt

Coesfeld (ots)

An der August-Schlüter-Straße haben Unbekannte am Donnerstag (03.02.22) den Lack von drei Autos am Heck zerkratzt. Angezeigt wurde das am Wochenende. Die Tatzeit liegt zwischen 7 Uhr und 15 Uhr. Die Polizei in Dülmen prüft einen Zusammenhang zu Sachbeschädigungen an Autos von Ende Januar 2022. Sie bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

