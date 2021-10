Polizeipräsidium Ulm

Ein Unbekannter ließ am Freitag einen Verletzten an einer Unfallstelle bei Erolzheim zurück.

Kurz nach 13 Uhr ereignete sich der Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein silberfarbener VW Passat war auf der Straße von Edenbachen in Richtung Erolzheim unterwegs. In einer Rechtskurve scherte der Wagen aus der Kolonne aus und kam nach links. In diesem Moment kam ein Toyota entgegen. Dessen Fahrer musste dem VW ausweichen. Sein Fahrzeug geriet ins Schleudern. Auf der Böschung überschlug sich der Toyota und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Ein Mitfahrer im Toyota erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 57-Jährigen in eine Klinik. Den mutmaßlichen Unfallverursacher schien das alles nicht zu kümmern. Er flüchtete mit seinem Kombi in Richtung Erolzheim. Ihn sucht jetzt die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm. Wer Hinweise auf den Flüchtigen geben kann wird gebeten, sich beim Polizeiposten Ochsenhausen unter der Telefon-Nr. 07352/202050 zu melden.

