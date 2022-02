Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Dattelner Straße

Autofahrer flüchtet nach Unfall - Festnahme

Coesfeld (ots)

Im Anschluss an eine Unfallflucht in den frühen Morgenstunden in Olfen konnte der Unfallflüchtige später festgenommen werden.

Am Montag (07.02.22), gegen 3.50 Uhr, meldete ein Zeuge bei der Polizei einen Verkehrsunfall. Nach Angaben des Zeugen befand sich ein Auto auf der Mittelinsel eins Kreisverkehrs im Bereich B 235/K9. Als der Zeuge nach dem Autofahrer gucken wollte, flüchtete dieser von der Unfallstelle. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizisten im Auto Hinweise auf den Unfallverursacher auffinden; einen 53-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Im Auto konnten weiterhin drei Sätze von Kennzeichen aufgefunden werden. Diese waren teilweise gestohlen. Die am Unfallauto angebrachten Kennzeichen gehörten ebenfalls nicht zu dem Unfallwagen. Das Fahrzeug wurde im Dezember vergangenen Jahres im Kreis Unna gestohlen.

Gegen 6 Uhr konnte der mutmaßliche Unfallverursacher von Polizisten auf der B235 unweit der Unfallstelle angetroffen werden. Bei einer Überprüfung des Mannes konnte in seiner Atemluft Alkoholgeruch festgestellt werden. Weiterhin wurde der Mann mit einem Haftbefehl gesucht.

Nun ermittelt die Polizei wegen der aufgefundenen und am Auto angebrachten Kennzeichen, wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren unter Alkoholeinfluss und weiterer möglicher Straftaten.

