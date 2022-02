Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/ (Versuchte) Einbrüche

Coesfeld (ots)

Wie berichtet, waren unbekannte Einbrecher am Samstag (05.02.22) am Veilchwenweg in Appelhülsen erfolgreich (Meldung: Auftrag Nr. 4646048.). Doch auch an weiteren Orten wollten Unbekannte Beute machen. Zwischen 15 Uhr und 22 Uhr hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Hauses am Ahornweg in Appelhülsen auf. Gestohlen haben diese nichts.

An der Straße Schulze-Frenkings-Hof wollten Unbekannte in zwei Häuser einbrechen. Zwischen 20.20 Uhr und 20.30 Uhr gelang das nicht, weil eine Zeugin die Täter in beiden Fällen verscheuchte.

Für die versuchten Einbrüche liegen folgende Beschreibungen vor:

1. normale Statur, helle Jacke, dunkle Mütze, Rucksack 2. normale Statur, helle Jacke, helle Mütze, weiße bzw. reflektierende Schuhe

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Einbrechern das Leben schwer zu machen, ist möglich: Zum Thema Einbruchschutz informiert die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle an der Bernhard-von-Galen-Straße 7a (02541-14-444) in Coesfeld. Neben dem Einbruchsschutz umfasst das Beratungsangebot die Gewalt- und Suchtprävention, den polizeilichen Jugendschutz, das Waffenrecht, die Computer- und Internetkriminalität und weitere polizeiliche

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell