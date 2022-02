Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Merfeld, Kornkamp, Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Do., 03.02.22, 23:55 Uhr - Sa., 05.02.22, 12:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus auf dem Kornkamp in Dülmen-Merfeld einzudringen, was jedoch misslang.

Durch die Hebeleinwirkung wurde die Terrassentür beschädigt.

Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Tel.-Nr. 02594/ 793611 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell