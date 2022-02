Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Welte, Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Fr., 04.02.22, 14:30 - 19:10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Welte ein und dursuchten hier das Obergeschoss nach möglichen Wertgegenständen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde allerdings nichts entwendet.

Die Täter konnten sich unerkannt vom Tatort entfernen.

Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Tel.-Nr. 02594/ 793611 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell