POL-COE: Nottuln-Appelhülsen, Veilchenweg, Einbruch in Einfamilienhaus

Am 05.02.2022, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Veilchenweg in Appelhülsen ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und erbeuteten 400,-EUR Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

Zum Thema Einbruchschutz informiert die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle an der Bernhard-von-Galen-Straße 7a in Coesfeld. Neben dem Einbruchsschutz umfasst das Beratungsangebot die Gewalt- und Suchtprävention, den polizeilichen Jugendschutz, das Waffenrecht, die Computer- und Internetkriminalität und weitere polizeiliche Themen.

