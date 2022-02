Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Am Holzplatz/ Mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Coesfeld (ots)

Ein Polizist in seiner Freizeit hat am Samstag (05.02.22) einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Gegen 19.05 Uhr beobachtete er den Tatverdächtigen auf dem Vordach eines Hauses an der Straße Am Holzplatz. Im Garten nahm er dann kurz darauf einen Mann fest, der ein Brecheisen und einen Schraubendreher bei sich führte. An mehreren Fenstern des Hauses konnten Hebelmarken festgestellt werden. Ins Innere ist der 60-jährige Mann aus Rumänien nicht gelangt. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde nicht erlassen. Ein Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen am Samstag wird geprüft.

