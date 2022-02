Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, B474/Drei Personen bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Drei Verletzte forderte am Sonntag (06.02.22) ein Auffahrunfall auf der B474 in Holtwick. Gegen 13.25 Uhr war ein 53-jähriger aus Laer auf der Bundesstraße unterwegs. Weil er nach links in die Straße Schlee abbiegen wollte, bremste er sein Auto. Ein 46-jähriger Autofahrer aus Gescher fuhr auf das Fahrzeug auf. Der Mann aus Laer, seine 52-jährige Mitfahrerin aus Steinfurt sowie der Gescheraner kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Straße war in beiden Richtungen gesperrt.

