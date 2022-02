Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.02.2022.

Salzgitter (ots)

Täter entwendeten einen größeren Tresor.

Salzgitter, Lichtenberg, Burgbergstraße, 19.02.2022, 13:00 Uhr-20.02.2022, 12:20 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen sich mehrere Tatverdächtige auf ein Dach eines Mehrfamilienhauses begeben und hier einige Dachziegel entfernt haben. Im weiteren Tatverlauf haben sie ein Dachfenster aufgehebelt und konnten nunmehr das Objekt betreten. Im 1. OG des Hauses durchsuchten die Täter zahlreiche Räume und warfen schließlich einen Tresor aus dem 1. OG. des Hauses. Bei den Ermittlungen der Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass mehrere Täter an der Tat beteiligt waren und zur Flucht mit dem Tresor ein Fahrzeug verwendet wurde. Die Täter erbeuteten Schmuck, Angaben zur Schadenshöhe können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, denen im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich mit den Beamten in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Täter drangen in ein Wohnhaus ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Seeblick, 18.02.2022, 13:30 Uhr-20.02.2022, 21:00 Uhr.

Die Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang in ein Wohnhaus, nachdem ein Fenster gewaltsam geöffnet wurde. Derzeit ermittelt die Polizei die Schadenshöhe und klärt, welche Gegenstände entwendet wurden. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Täter entwendeten ein Mofa.

Salzgitter, Bad, Hagenstraße, 19.02.2022, 21:00 Uhr-20.02.2022, 07:50 Uhr.

Die Polizei ermittelt wegen eines schweren Diebstahl, nachdem ein vor einem Mehrfamilienhaus abgestelltes Mofa Suhl entwendet wurde. Zur Tat selbst können keine Aussagen getroffen werden. Es entstand ein Schaden von ca. 250 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 zu richten.

