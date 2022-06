POL-MA: E-Bike aus Garage entwendet; Zeugen gesucht

Weinheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Bergstraße und erbeutete mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Unbekannte kletterte auf das Tankstellengebäude und warf mittels eines Steins ein Dachfenster ein, wodurch er in das Innere des Gebäudes gelangte. Im ...

