Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Wetterburg - Unbekannter bricht in Gastwirtschaft ein

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach ein Unbekannter in eine Gastwirtschaft in der Burgstraße in Bad Arolsen-Wetterburg ein.

Der Täter hebelte ein Fenster auf und konnte so in die Gasträume gelangen. Hier entwendete er eine geringe Menge Bargeld im einstelligen Bereich, mehrere Antigen-Tests und USB-Sticks. Durch eine von innen geöffnete Tür konnte der Täter unerkannt flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

