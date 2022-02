Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl - Mit gestohlenem Auto in Eingangstür gefahren, Unbekannter versucht in Lebensmittelmarkt einzubrechen

Korbach (ots)

Am Mittwoch (16. Februar) kurz vor Mitternacht versuchte ein Unbekannter in einen Lebensmittelmarkt in der Ortsmitte von Vöhl einzubrechen. Mit einem zuvor in Korbach gestohlenem Auto fuhr er gegen die Eingangstür. Der unbekannte Täter gelangte nicht in das Geschäft und flüchtete daher ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

Kurz vor Mitternacht meldete der Inhaber einer Bäckerei bei der Polizeistation Korbach, dass er soeben festgestellt habe, dass die Tür des Lebensmittelmarktes in Vöhl aufgehebelt worden sei. Kurz vorher sei es zu einer Alarmauslösung gekommen.

Am Tatort stellten die Polizeibeamten anschließend fest, dass die Eingangstür des Lebensmittelmarktes stark beschädigt war. Anhand der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der unbekannte Täter mit einem Auto gegen die Eingangstür gefahren war und dadurch den Glaseinsatz zerstörte. Der Täter drang jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nicht in das Geschäft ein, wahrscheinlich flüchtete er, weil er einen Alarm ausgelöst hatte. Am Tatort stellten die Polizisten abgerissene Teile eines Autos sicher. Weitere Ermittlungen ergaben, dass diese von einem roten Toyota stammen, der zuvor in Korbach entwendet wurde. An der Eingangstür entstand erheblicher Sachschaden, der nach ersten Schätzungen etwa 5.000 Euro beträgt.

Gegen 21.00 Uhr hatte der Besitzer eines Burger-Restaurants bei der Polizeistation Korbach angezeigt, dass sein Lieferauto, ein roter Toyota, in der Zeit von 20.15 bis 21.00 Uhr in der Korbacher Klosterstraße gestohlen wurde.

Nach dem angezeigten Autodiebstahl in Korbach und dem Einbruchsversuch in Vöhl leitete die Polizei sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Der unbekannte Täter konnte dabei aber nicht angetroffen werden.

Am Donnerstagmorgen gegen 09.00 Uhr konnte der gestohlene Toyota nach einem Zeugenhinweis in Korbach in der Lengefelder Straße, also unweit des Tatortes des Autodiebstahls, aufgefunden werden. Anhand der durch die Polizeibeamten am Toyota festgestellten Beschädigungen ist davon auszugehen, dass das Auto als Tatfahrzeug bei dem Einbruchsversuch in Vöhl genutzt wurde.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Autodiebstahl in Korbach oder dem Einbruchsversuch in Vöhl geben kann, meldet sich bitte unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell