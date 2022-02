Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Polizei kontrolliert am Bahnhof, bei zwei jungen Männern Marihuana sichergestellt, weitere Kontrollen angekündigt

Korbach (ots)

Am Freitagabend (11. Februar) kontrollierte die Polizei mehrere Personengruppen am Frankenberger Bahnhof, da es in der Vergangenheit dort wiederholt zu Sachbeschädigungen gekommen war. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.

Von den Kontrollen waren insgesamt etwa 20 Personen, überwiegend junge Männer, betroffen. Bei einem 18-Jährigen stellten die Frankenberger Polizisten geringe Mengen Marihuana sicher, bei einem 20-Jährigen einen verbotenen Schlagring und ebenfalls geringe Mengen Marihuana. Gegen die beiden jungen Erwachsenen werden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen den 20-Jährigen auch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Der Leiter der Polizeistation Frankenberg, Erster Polizeihauptkommissar Jörg Petter, weist daraufhin, dass wegen der Vielzahl der in letzter Zeit begangenen Sachbeschädigungen auch zukünftig verstärkt Kontrollen am Bahnhof und in der Innenstadt von Frankenberg stattfinden werden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

