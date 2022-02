Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannte werfen Steine auf Fahrbahn, ein Auto getroffen, Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Mittwochabend (9. Februar) warfen ein oder mehrere unbekannte Täter Steine auf die Strother Straße in Korbach. Dabei trafen sie die Windschutzscheibe eines Autos. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

Gegen 18.45 Uhr meldete sich eine Familie bei der Polizeistation Korbach. Bei der anschließenden Anzeigenerstattung gaben sie an, dass sie kurz zuvor mit ihrem Auto die Strother Straße in Richtung Heerstraße gefahren seien. In Höhe der über die Eisenbahnschienen führenden Brücke sei plötzlich ein Stein geflogen gekommen, der die Windschutzscheibe des Autos traf. Bei der Tatortaufnahme stellten die Polizisten fest, dass die Windschutzscheibe zersplittert war, der Stein konnte sichergestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass noch weitere Steine auf die Strother Straße geworfen wurden, die aus einem Gleisbett entnommen worden sein dürften.

Die Insassen des schwarzen Mercedes-Kleinwagen, eine vierköpfige Familie mit zwei Kleinkindern, blieben glücklicherweise unverletzt. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Zeugen, die am Mittwochabend (9. Februar) verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Strother Straße in Korbach gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Polizeistation Korbach zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

