Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Verkehrsunfallflucht

Altrip (ots)

Am Montag, 04.07.2022, gegen 18:40 Uhr, fuhr eine PKW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in eine Engstelle in der Schillerstraße ein, in welcher sich bereits eine andere PKW-Fahrerin befand. Letztere wich, um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, aus und blieb hierdurch an einem am Fahrbahnrad geparkten PKW hängen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Da die zuerst aufgeführte Fahrerin trotz Fehlverhaltens weiterfuhr, wurden Verkehrsunfallfluchtermittlungen aufgenommen. Über das Kennzeichen konnte die Fahrerin an der Halteranschrift ausfindig gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell