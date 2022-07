Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Helfer beleidigt

Speyer (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr fuhr eine Frau mit dem Bus von Speyer Nord in Richtung Hauptbahnhof. Auf der Strecke stiegen zwei Männer ein (28 und 26 Jahre) und sprachen die Frau an. Obwohl sie kein Interesse an einer Unterhaltung hatte, redeten die Männer weiter auf sie ein. Ein 54-jähriger Fahrgast forderte die beiden Männer daraufhin auf, die Frau in Ruhe zu lassen. Diese zeigten sich daraufhin verbal aggressiv und aufmüpfig und beleidigten den 54-Jährigen. Die Polizei konnte die Männer am Hauptbahnhof kontrollieren. Sie haben ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

