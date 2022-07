Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal -Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 04.07.2022, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mann aus Bobenheim-Roxheim mit seinem Pkw die Elisabethstraße in Richtung Schmiedgasse. An der dortigen Kreuzung wollte er nach links in die Schmiedgasse abbiegen und übersah hierbei einen 61-jährigen Fahrradfahrer aus Bobenheim-Roxheim. Bei dem Zusammenstoß fiel der Fahrradfahrer vom Rad und musste durch den eingesetzten Rettungsdienst nach Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw entstand nach ersten Ermittlungen kein Schaden, am Fahrrad war der vordere Reifen verbogen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell