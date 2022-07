Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip/Mutterstadt) Fahrzeuge gesucht

Altrip/Mutterstadt (ots)

Samstag, 02.07.2022, 02:00 Uhr, Bezirksstraße in Altrip: Gesucht wird gemäß den ersten Verkehrsunfallfluchtermittlungen ein schwarzer Audi A4, der einen geparkten Anhänger beschädigt und im Anschluss die Unfallstelle ohne Weiteres verlassen hatte; Schadenshöhe circa 300 Euro. Donnerstag, 30.06.2022, gegen 13:30 Uhr, Neustadter Straße in Mutterstadt: Ein vorbeifahrender PKW blieb an einem geparkten PKW hängen und verließ hiernach ebenfalls ohne Weiteres die Unfallstelle. Der Verursacher steht zwischenzeitlich fest, jedoch fehlt in diesem Fall der beschädigte geparkte PKW, der weiß oder cremefarben gewesen sein müsste. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben machen können, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

