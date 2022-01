Polizei Hagen

POL-HA: Hoher Sachschaden mit sechs Verletzten bei Verkehrsunfall - Unfallverursacher legt der Polizei einen gefälschten Führerschein vor

Bild-Infos

Download

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Mittwochnachmittag (05.01.2021) sechs Personen verletzt worden. Ein 26-jähriger Mann aus Altena befuhr gegen 16.00 Uhr mit seinem VW Passat die Enneper Straße. An der Einmündung Grundschötteler Straße übersah er beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Mercedes Geländewagen eines 45-jährigen Mannes aus dem Raum Düsseldorf. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden der 26-Jährige sowie seine vier Fahrzeuginsassen (27, 15, 3 und 1) verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Bei der 27-jährigen Beifahrerin handelte es sich um die schwangere Freundin des Unfallverursachers. Der Mercedes-Fahrer verletzte sich nur leicht und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt knapp 90.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme legte der 26-jährige Unfallverursacher den Polizisten einen gefälschten Führerschein vor. Er wurde wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Zudem ermittelt das Verkehrskommissariat nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen ihn. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell