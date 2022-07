Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Gestohlener PKW aufgetaucht

Schifferstadt (ots)

Im Nachgang seltsam kam einem Schifferstadter der Kauf eines PKWS am 03.07.2022 in Köln vor. Am Folgemorgen suchte er die Dienststelle auf und tatsächlich hatte ihn sein Gefühl nicht getäuscht. Der Fahrzeugbrief und der Fahrzeugschein waren gefälscht und das Fahrzeug im polizeilichen Fahndungssystem nach einem Diebstahl in Frankreich erfasst. Der PKW wurde sichergestellt und die Ermittlungen beim Verkäufer aufgenommen.

