Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Speyer (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Speyer haben am 04.07.2022 in der Zeit von 08:00 bis 13:45 Uhr Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei standen die Eichendorffstraße, die Landauer Straße, die Stockholmer Straße, die Industriestraße und die Waldseer Straße im Fokus. Beanstandungen gab es nur in der Landauer Straße, in der 29 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten haben und in der Waldseer Straße, in der ein Verstoß gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt wurde. In der Landauer Straße lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 53 km/h, was ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und einen Punkt nach sich zieht. Der Spitzenwert in der Waldseer Straße lag bei 62 km/h, was mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro geahndet wurde. Neben den Geschwindigkeitsverstößen haben die Beamten mehrere Mängelberichte ausgestellt, beispielsweise wegen eines fehlenden Verbandskastens oder eines fehlenden Warndreiecks.

