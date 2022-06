Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag (16:10 Uhr) wurden zwei Frauen leicht verletzt. Die Unfallörtlichkeit liegt im Kreuzungsbereich der Herner Straße, des Dordrechtrings und der Hohenzollernstraße.

Eine 29-jährige Hernerin fuhr mit ihrem Auto auf der Herner Straße in Richtung Bochumer Straße und bog an der Kreuzung, nach rechts, in Richtung Hohenzollernstraße ab. Während sie querende Fußgänger die Straße passieren ließ, fuhr ihr ein 49-jähriger Recklinghäuser mit seinem Auto von hinten auf. Die Hernerin, sowie die Beifahrerin des 49-Jährigen, eine 42-jährige Recklinghäuserin, erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gefahren. Beide Fahrzeuge wurden aufgrund des Zusammenstoßes stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme waren Teilbereiche der Kreuzung gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungswese 5.000 Euro.

