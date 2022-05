Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bewurf und Beleidigungen aus fahrendem Fahrzeug

Speyer (ots)

Am 16.05.2022 gegen 21:35 Uhr hielten sich zwei 19-jährige, männliche Heranwachsende im Bereich des Supermarktes in der St.German-Straße auf, wo sie von zwei jungen Frauen im PKW grundlos auf unterstem Niveau beleidigt wurden. Wenig später fuhren die beiden Frauen in der Marienstraße erneut in Schrittgeschwindigkeit an den 19-Jährigen vorbei. Die 22-jährige Beifahrerin warf hierbei zielgerichtet mehrere halbvolle Dosen eines Energydrinks auf die beiden 19-Jährigen, ohne zu treffen. Am Postplatz warf die 22-Jährige erneut nach den Geschädigten, diesmal mit einem Spielzeugtelefon. Die hinzugerufene Polizeistreife traf die beiden tatverdächtigen Frauen im Alter von 25 und 22 Jahren sowie die Geschädigten am Postplatz an. Ihnen zufolge gingen den Attacken Provokationen seitens der beiden 19-Jährigen voraus.

