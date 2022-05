POL-PDLU: Harthausen - Einbruch in Holzlager und weitere Versuche auf Vereinsgelände

Speyer (ots) - Zwischen dem 11.05.2022 und dem 16.05.2022, 11:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines in einem Pavillon befindlichen, ausgelagerten Klassensaals der IGS Speyer in der Fritz-Ober-Straße auf und entwendeten einen Beamer inklusive der dazugehörigen Lautsprecher. Es entstand ein Gesamtschaden in oberer dreistelliger Höhe. Wer hat etwas beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche ...

mehr