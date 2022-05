Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zu schnell, Drogen, Fälschung: Kontrollen am Wochenende

Kreis Euskirchen (ots)

Am vergangenen Wochenende führte die Polizei Euskirchen Geschwindigkeitskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit durch.

In Bad Münstereifel-Scheuren wurde ein 37-jähriger Pkw-Führer im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeitsüberschreitung von 37 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft erfasst. Erlaubt waren an dieser Stelle 30 km/h. Den Betroffenen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Anders als geplant verlief auch der Tag für einen 43-Jährigen aus dem rheinland-pfälzischen Stadtkyll. Er wurde ebenfalls im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle in Nettersheim auf der Landstraße 194 erfasst, da er die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 13 km/h überschritten hatte (40 Euro Verwarngeld).

Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten aufgrund diverser persönlicher Ausfallerscheinungen des Betroffenen recht schnell feststellen, dass dieser das Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Auf Vorhalt räumte der Beschuldigte den Konsum von Amphetamin und von Cannabis ein.

Da der Beschuldigte bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, drohen ihm hier ein Bußgeld inklusive. der Verfahrenskosten von ca. 1.900 Euro.

Als der Beschuldigte dann vor dem Transport zur Wache durchsucht werden sollte, händigte er den Beamten Amphetamin und eine Marihuana-Tabak-Mischung aus. Zudem legte der Mann einen englischen Führerschein vor, bei dem es sich allem Anschein nach um eine Totalfälschung handelt.

Die Polizei Euskirchen weist darauf hin, dass sie auch weiterhin an den Wochenenden gezielte Geschwindigkeitsüberwachungen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit an ausgewählten Beschwerde, Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen durchführen wird und bittet die Verkehrsteilnehmer darum, ihre Fahrweise an die Verkehrsregeln anzupassen.

