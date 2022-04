Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Einbruch in Filiale eines Geldinstitutes - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In Tegernau brachen Unbekannte am Donnerstag, 14.04.2022, gegen 00.10 Uhr, in eine Geschäftsstelle eines Geldinstitutes ein. Nach Sachlage hielten sie sich mehrere Stunden in den Räumlichkeiten auf, um einen in einem Büro stehenden Geldschrank gewaltsam zu öffnen. Den Unbekannten gelang es nicht den Geldschrank zu öffnen. Man geht von mehreren Tätern aus. Auch habe eine Zeugin in diesem Zusammenhang ein schwarzes Fahrzeug, ähnlich einem Kombi, in Tegernau wahrgenommen. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Das Kriminalkommissariat Lörrach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) oder per E-Mail unter loerrach.kk.ab2@polizei.bwl.de entgegen.

