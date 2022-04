Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Gefahrgutunfall in Herten - größerer Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 13.04.2022, gegen 12.00 Uhr, kam es in einem Betrieb in der Gewerbestraße zu einem Gefahrgutunfall. Mittels eines Gabelstaplers sollten vier Fässer mit ätzender Flüssigkeit in ein Regal verladen werden. Aus hier noch nicht bekannten Gründen kam es wohl zu einem Bruch der Holzpalette, auf welcher die vier Fässer transportiert wurden. Ein Fass mit etwa 200 Liter Inhalt stürzte zu Boden und wurde dabei beschädigt. Mitarbeiter des Betriebes sperrten umgehend die betroffene Halle. Die ausgelaufene Flüssigkeit konnte aufgefangen werden. Es wurde niemand verletzt. Der Fahrer des Gabelstaplers wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Unverzügliche Messungen ergaben keine Gefahr für die Bevölkerung und der Umwelt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Fachdienst der Polizei, Gewerbe und Umwelt, hat zusammen mit dem Landratsamt Lörrach die Ermittlungen aufgenommen.

