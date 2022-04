Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Wohnmobil beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein in der Goethestraße, in Höhe des Friedhofes, am Fahrbahnrand geparktes weißes Wohnmobil wurde in dem Zeitraum von Montag, 11.04.2022, bis Mittwoch, 13.04.2022, mehrfach mit Eiern und Tomaten beworfen. Zudem wurden drei Reifen des Wohnmobiles durch etwa 9 Zentimeter lange Nägel beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Rheinfelden erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Wer diesbezüglich Wahrnehmungen gemacht hat möge sich bitte mit dem Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623 7404-0 (24 h) in Verbindung setzen.

