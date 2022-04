Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fischingen: Feuerwehreinsatz - angefeuerter Holzofen setzt Haus unter Rauch

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 13.04.2022, kurz nach 09.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Wohnungsbrand in der Kirchener Straße gemeldet. Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben. Ursächlich für die starke Rauchentwicklung war vermutlich ein Anwendungsfehler der Bewohnerin beim Anfeuern des Holzofens. In Anbetracht der hohen Umgebungstemperatur wurde der Holzofen wohl mit zu wenig Hitze befeuert, was zur Folge hatte das der Rauch nicht durch den Kamin abzog, sondern in die Wohnräume des Hauses drückte. Es wurde niemand verletzt. Es entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell