Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Erneut Diebstähle aus Fahrzeugen - Polizei mahnt zur Wachsamkeit

Freiburg (ots)

Erneut wurden der Polizei Diebstähle aus Fahrzeugen aus dem Bereich Bonndorf gemeldet. In den bislang bekannten drei Fällen in der Nacht auf Mittwoch, 13.04.2022, lag der Tatort in Dillendorf. In einem Fall kam auch ein höherer Bargeldbetrag weg. An den Fahrzeugen konnten keinerlei Aufbruchspuren erkannt werden. Nach Angaben der Fahrzeugbesitzer seien die Autos verschlossen gewesen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Meldung vom 24.03.2022:

In den vergangenen Tagen haben sich in Bonndorf die angezeigten Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen gehäuft. Der zeitliche Schwerpunkt war das vergangene Wochenende, 18.-21.03.2022. Bislang erstatten fünf Fahrzeugbesitzer Strafanzeigen. Es ist jedoch von einem Dunkelfeld auszugehen. Aus den auf Privatgrundstücken geparkten Autos wurde vorgefundenes Bargeld, überwiegend Münzgeld, gestohlen, aber auch Bank- und Kreditkarten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften alle Fahrzeuge unverschlossen gewesen sein.

Der Grundsatz lautet: Gelegenheit macht Diebe - darum daran denken: Fahrzeug immer verschließen und keine Wertsachen im Fahrzeug liegen lassen!!!

Des Weiteren bittet die Polizei, aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen sofort über 110 zu melden!

