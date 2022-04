Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Auto prallt in Holzschuppen - Beifahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 13.04.2022, ist ein Auto bei Klettgau-Grießen in einen Holzschuppen an der B 34 geprallt. Die 55 Jahre alte Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Kurz vor 09:00 Uhr war der 28-jährige Fahrer auf den Vorplatz des Schuppens gefahren, um das Navigationsgerät neu einzustellen. Dabei dürfte er das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben und kollidierte in der Folge mit der Holzwand des Schuppens. Die leicht verletzte Beifahrerin kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Fahrer blieb unversehrt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an diesem dürfte bei rund 20000 Euro liegen. Die Schadenshöhe am Schuppen ist noch unbekannt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort waren, war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

