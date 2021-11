Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhütte

Wasungen (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen brachen Unbekannte in eine Gartenhütte in Wasungen ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Innere und entwendeten drei Angeln. Der Gesamtschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Meininger Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 in Verbindung zu setzen.

