Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines Anhängers

Springen (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag wurde ein Pkw-Anhänger durch unbekannte Täter entwendet. Der Anhänger des Geschädigten war in unmittelbarer Nähe zu dessen Grundstück in Springen abgestellt. Auch die angebrachten Sicherungsvorrichtungen konnten den Diebstahl nicht verhindern. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegengenommen werden.

