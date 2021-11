Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Amtsbekannter Ruhestörer wieder aktiv

Schmalkalden (ots)

Zur Mittagszeit am 20.11.2021 wurde durch Anwohner der Allendestraße in Schmalkalden eine Ruhestörung gemeldet. Die Anwohner konnten bereits den Verursacher genau benenne, da dieser in der Vergangeheit häufig die Ruhe im Haus gestört hatte. Auch an diesem Tag drehte der 55-Jährige den Fernsehr in seiner Wohnung auf maximale Lautstärke, sodass die Musik im gesamten Wohnblock zu hören war. Nach dem ersten EInsatz der Polizei, wagte der Betroffene es erneut unmittelbar nach dem Abrücken der Beamten seinen Musikgeschmack der Nachbarschaft wieder aufzudrücken.

Somit verbuchte der Betroffene zwei neue Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Ruhestörung, welche bei dem Ordnungsamt der Stadt Schmalkalden angezeigt wurden.

