Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Einfamilienhaus

Immelborn (ots)

Am Freitag in der Zeit von 15:30 - 22:00 Uhr wurde in der Straße "Zum Pfarrgraben" in Immelborn in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Aus diesem wurde Schmuck im Wert von ca. 2.000 Euro entwendet und ein Schaden von 800 Euro hinterlassen.

