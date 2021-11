Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: unbekannte Täter zerstören 8 Reifen

Hildburghausen (ots)

Am 19.11.2021 im Zeitraum von 14:00 - 20:00 Uhr betraten unbekannte Täter ein Grundstück in der Kirchstraße in Hildburghausen (OT Häselrieth). An dem dort stehenden Pkw wurden alle 4 Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Zudem zerstachen die unbekannten Täter auch noch 4 weitere, daneben abgelagerte Räder. Wer sachdienliche Angaben zu dieser Straftat machen kann, möge sich bitte bei der Polizei melden.

