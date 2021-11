Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Automatenaufbrüche an Waschanlagen

Suhl (ots)

Im Zeitraum vom 19.11.2021, 18:00 Uhr - 20.11.2021, 07:45 Uhr hatten es unbekannte Täter nicht auf die Sauberkeit ihrer Fahrzeuge abgesehen. Sie interessierten sich nur für die Tageseinnahmen der Waschanlagen. Hierzu brachen sie zwei Münzautomaten in den Waschboxen der ARAL- Tankstelle in der Gothaer Straße auf und versuchten im Anschluss die Tageseinnahmen zu entwenden. Im gleichen Zeitraum wurden vier KFZ- Staubsaugerautomaten an der Waschanlage Am Königswasser aufgebrochen und die spärlichen Einnahmen entwendet.

Zeugen werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-196 zu melden.

