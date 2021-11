PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mehrere Einbrecher im Rheingau-Taunus-Kreis unterwegs +++ E-Scooter gestohlen +++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Schmuck und Bargeld gestohlen, Niedernhausen, Kettelerstraße, Montag, 15.11.2021, 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Am Montag sind Einbrecher in ein Wohnhaus in der Kettelerstraße in Niedernhausen eingebrochen und hatten es auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Der oder die Täter näherten sich der Rückseite des Hauses und brachen ein Fenster auf. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten letztlich Bargeld und Schmuck deren Wert sich im niedrigen fünfstelligen Bereich beläuft. Durch das gewaltsame Aufbrechen entstand Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Einbrecher steigen in Wohnhaus ein, Idstein-Heftrich, Am Pfarrberg, Montag, 15.11.2021, 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag kam es in der Straße "Am Pfarrberg" in Heftrich zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Gegen 19:30 Uhr stellte die Hausbewohnerin den vorangegangenen Einbruch fest und informierte die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge brachen die Täter über die Hauseingangstür in das Wohnhaus ein und durchsuchten dort mehrere Schränke und Kommoden. Mit ihrer Beute in Form von Bargeld und einem Mobiltelefon gelang ihnen im Anschluss die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit den zuständigen Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Imbiss, Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Montag, 15.11.2021, 21:50 Uhr bis Dienstag, 16.11.2021, 05:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in einen Imbiss in der Geisenheimer Straße in Rüdesheim ein und stahlen Bargeld aus einer Kasse. Zunächst versuchten die Einbrecher eine Hintertür aufzubrechen. Als dies scheinbar fehlschlug, zerstörten sie ein Fenster und gelangten so in das Bistro. Mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich traten die Täter die Flucht an.

Zeuginnen und Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 an die Polizeistation Rüdesheim.

4. E-Scooter in Geisenheim entwendet, Geisenheim, Industriestraße, Montag, 15.11.2021, 15:40 Uhr bis 16:00 Uhr

(wie)Am Montagnachmittag wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Geisenheim ein E-Scooter gestohlen. Ein 23-Jähriger hatte seinen grauen E-Scooter der Marke "Segway" an den Zaun eines Supermarktes in der Industriestraße gestellt und mit einem Spiralschloss umwickelt. Als er wieder zu der Örtlichkeit zurückkam, war nur noch das Schloss am Geländer, der E-Scooter war von Unbekannten entwendet worden. Hinweise nimmt die Polizei Rüdesheim unter der Rufnummer 06722/9112-0 entgegen.

5. Unfall verursacht und geflüchtet, Eltville am Rhein, Wiesweg / Am Hollerstrauch, Montag, 15.11.2021, 11:15 Uhr 13:00 Uhr

(fh)Am Montagmittag ereignete sich in Eltville eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Ein weißer Opel Adam stand zwischen 11:15 Uhr und 13:00 Uhr auf den Parkplätzen unter der "Sülzbachtalbrücke" in Höhe des Wiesweg / Am Hollerstrauch geparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug schädigte mutmaßlich beim Ein-oder Ausparken den Opel an der vorderen Stoßstange und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Im Anschluss flüchtete die unfallverursachende Person ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zum Unfall unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

