Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Unfallflucht in der Neudorfstraße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochvormittag, 13.04.2022, zwischen 10.50 Uhr und 11.00 Uhr, wurde an einem in der Neudorfstraße in Teningen, Höhe Hausnummer 38, geparkter VW Polo durch einen unbekannten Fahrzeugführer bei der Vorbeifahrt gestreift und der Außenspiegel beschädigt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

