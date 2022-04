Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Glottertal: Frau überfährt rote Ampel, Kinder müssen ausweichen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, den 12.04.2022, überfuhr eine bislang unbekannte, ältere Fahrzeugführerin auf der Talstraße in Glottertal gegen 12.45 Uhr eine rote Ampel auf Höhe des Glottertäler Rathauses. Zwei Kinder, die die Fahrbahn überqueren wollten, mussten daraufhin ausweichen. Eines wurde dabei leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin fuhr in Richtung St. Peter und verließ den Unfallort umgehend.

Die beiden geschädigten Kinder befanden sich an der Ampel und wollten bei Grün die Fahrbahn überqueren, als die Fahrzeugführerin ihr Rotlicht missachtete und in die Fußgängerfurt hineinfuhr. Das erste Kind konnte nach vorne und das zweite Kind nach hinten ausweichen. Beide Kinder gaben an, sie seien vom Pkw leicht am Bein gestreift worden. Die Fahrzeugführerin hielt kurz in der Fußgängerfurt, machte eine unfreundliche Handbewegung in Richtung der Kinder und entfernte sich danach, ohne auszusteigen. Kurz vor dem Unfall soll die Fahrzeugführerin einen haltenden Linienbus überholt haben.

Äußerliche Verletzungen waren bei den geschädigten Kindern nicht erkennbar. Eines der Kinder klagte jedoch über leichte Schmerzen.

Bei dem Pkw soll es sich um einen silbernen oder grauen Kleinwagen der Marke Volkswagen handeln. Zum Kennzeichen liegen keine Hinweise vor. Die Fahrzeugführerin wird als ältere Frau mit weißen bzw. grauen Haaren beschrieben. Sie befand sich allein im Fahrzeug.

Zeugen sowie die Fahrzeugführerin werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761 882 3100) in Verbindung zu setzen.

