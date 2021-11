Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Abfallbehälter brannte

Ahaus (ots)

Brandstiftung ist nicht auszuschließen bei einem Feuer am Dienstag in Ahaus: In Flammen gestanden hatte der Inhalt eines Abfallbehälters auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Wüllener Straße. Das Geschehen spielte sich gegen 21.00 Uhr ab. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260.

