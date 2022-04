POL-FR: Teningen: Hilflose Person mittels Hausnotruf gerettet

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 12.04.2022, ist schon wieder ein hochwertiges Pedelec in der Innenstadt von Lörrach gestohlen worden. Das anthrazitfarbene Pedelec der Marke Cube wurde von dem Besitzer gegen 10.30 Uhr an einem Fahrradständer, gegenüber einem Cafe in der Herrenstraße, angeschlossen. Als der Besitzer gegen 11.15 Uhr an den Fahrradständer zurückkam war ...

