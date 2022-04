Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: viel zu schnell im Autobahntunnel unterwegs

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 12.04.2022, gegen 12.00 Uhr, hatte es eine 20-jährige Pkw-Fahrerin auf der Autobahn 861 besonders eilig durch den Nollinger Bergtunnel zu kommen. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein war mit einem Videofahrzeug unterwegs und konnte die 20-Jährige mit einer Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern messen. Erlaubt waren zu diesem Zeitpunkt 80 Stundenkilometer. Die 20-Jährige erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 350 Euro (plus Gebühren), zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

