Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrerin fährt gegen geöffnete Autotür - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine 17-jährige Radfahrerin stürzte am Dienstag, 12.04.2022, kurz nach 09.00 Uhr, in der Untere Hartmattenstraße, als sie gegen eine geöffnete Autotür fuhr. Sie wurde leicht verletzt. Eine 88-jährige Autofahrerin parkte ihr Fahrzeug am Straßenrand und öffnete die Fahrertür ohne sich wohl zu vergewissern, dass diese gefahrlos geöffnet werden kann. Die Radfahrerin wollte noch ausweichen, blieb aber mit dem Pedal an der Autotür hängen und stürzte. Die 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt. Ihre Mutter holte sie an der Unfallstelle ab und begab sich mit ihr selbstständig in ein Krankenhaus.

