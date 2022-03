Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannte Täter entwenden Kupferabdeckungen einer Grundstücksmauer

Maring-Noviand (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 16.03.2022, 18:30 Uhr, und dem 17.03.2022, 18:30 Uhr, kam es in der Moselstraße in Maring-Noviand zu einem Diebstahl von Kupferabdeckungen. Diese waren zuvor auf einer dortigen Grundstücksmauer mittels Spezialkleber befestigt und wurden durch bislang unbekannte Täter gewaltsam entfernt und sodann entwendet. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues bitte telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.

